Premier League : Liverpool en deux temps à Sheffield

par Florian Burgaud (iDalgo) Les temps sont décidément compliqués pour Liverpool. Tenus en échec par Everton dans le derby de la Mersey il y a une semaine et difficiles vainqueurs de l'Ajax, qui l'a d'ailleurs emporté 13-0 cet après-midi sur la pelouse de Venlo, cette semaine en Ligue des champions, les Reds se sont trouvés être menés dès la 13e minute de jeu par Sheffield United ce samedi soir à Anfield. Malgré le retour d'Alisson dans les cages, le LFC n'a pas dominé les débats et s'en est remis à Roberto Firmino (41e) et Diogo Jota (64e) pour prendre l'avantage, qu'il ne lâchera plus jusqu'au coup de sifflet final. Au classement, Liverpool revient provisoirement à hauteur d'Everton, leader invaincu du Championnat d'Angleterre.

