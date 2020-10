Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Liverpool écrasé sur la pelouse d'Aston Villa Reuters • 04/10/2020 à 22:25









Premier League : Liverpool écrasé sur la pelouse d'Aston Villa par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le championnat anglais a pour habitude de nous réserver de belles surprise et ce soir, il n'a pas dérogé à cette règle. Le champion en titre, Liverpool, s'est littéralement fait balayer par Aston Villa 7 buts à 2 ! Pour leur quatrième match de la saison, les Reds n'ont pas vu le jour face à une équipe de Villa très réaliste. Watkins y est allé de son triplé, Grealish de son doublé avec en plus des buts de McGinn et Barkley. Pour Liverpool, Salah a inscrit un doublé mais celui-ci ne pèse pas lourd face à l'attaque d'Aston Villa. Au classement, les hommes de Jurgen Klopp sont cinquième tandis que Villa confirme son bon début de championnat avec une seconde place en Premier League (trois victoires en trois matchs).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.