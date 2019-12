Premier League : Liverpool conclut 2019 avec une victoire

Il ne pouvait pas en être autrement. Devenus maîtres de l'Europe en juin dernier, puis du monde il y a quelques jours, les Reds ont conclu leur brillante année 2019 par un succès, contre Wolverhampton (1-0), ce dimanche.Ce qu'il faut retenirCertes, ce ne fut pas leur plus éclatante victoire de la saison, face à des Wolves qui n'ont même pas bénéficié de 48 heures de récupération après leur victoire face à Manchester City (3-2) vendredi. Certes, les spectateurs présents à Anfield ont eu droit à un peu moins de spectacle que d'ordinaire. La nouvelle polémique liée à l'arbitrage vidéo fera sans doute aussi beaucoup parler. ANOTHER 3? POINTS! null #LIVWOL https://t.co/4x2DWszGPb-- Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019 Mais l'essentiel est assuré : grâce à un but de Sadio Mané (42e), Liverpool prend encore un peu plus le large en tête de la Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp comptent désormais 13 points d'avance sur leur dauphin Leicester, avec un match de moins. Plus que jamais, le rêve d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990 semble en passe de devenir une réalité. Ils débuteront l'année 2020 avec la réception de Sheffield, le 2 janvier.Le fait du match : la VAR fait (encore) polémiqueLa veille, Teemu Pukki (Norwich) avait déjà été privé d'un but pour un hors-jeu plus que discutable, face à Tottenham (2-2). La scène s'est répétée ce dimanche, avec cette fois Pedro Neto dans le rôle du buteur malheureux. Juste avant la pause, le Portugais a pensé égaliser, avant que l'arbitre ne refuse finalement ce but, après consultation de la vidéo. En cause, à nouveau, un hors-jeu plus que limite. #LIVWOL 1-0 null 45e+3 nullnullnull L'égalisation de Neto est refusé pour cet hors-jeu. On en a désormais l'habitude. C'est la pause.-- RMC Sport (@RMCsport) December 29, 2019 Le chiffre : 50Après 19 journées de Premier League cette saison, les Reds sont donc toujours ...