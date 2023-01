Premier League : Les notes du derby Manchester United-Manchester City

Malgré l'entrée décisive de Jack Grealish, Manchester City et le fantomatique Erling Haaland sont tombés à Old Trafford. Grâce à un Tyrell Malacia habité et les éclairs de Marcus Rashford et Bruno Fernandes, les Red Devils savourent leur revanche du match aller.

Il a maîtrisé la force pour calmer les ardeurs du jeune padawan Phil Foden. Obi-Wan-Bissaka.Après son humiliation lors de la première manche, on pensait qu'on ne le verrait plus mais il est revenu, méconnaissable, savourer sa vengeance et zigouiller ses ennemis bleus. Miles Quaritch dansIl détient désormais les clés de la ville de Manchester. Bruno le maire.Décisif quand il est hors-jeu, et quand il ne l'est pas.Une coupe au bol, une entrée au poil.Sacrifier la grasse mat' du samedi pour se faire sortir à la mi-temps. Sale journée.Il ne l'avouera pas, mais c'est évidemment pour Erling Haaland qu'il centrait., aurait-il susurré à l'oreille de Marcus Rashford. Akanji Girac.Une sortie hasardeuse et non nécessaire, puis une autre dans la foulée pour tenter de sauver les meubles... Avant de se faire renverser. La méthode Noël Le Graët.Muet Lire la suite de l'article sur SoFoot.com