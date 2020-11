Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Leicester et Tottenham dominent Reuters • 08/11/2020 à 18:42









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Leicester ne s'arrête plus de gagner cette saison. Les Foxes sont actuellement leader de la Premier League suite à leur victoire 1/0 contre Wolverhampton sur un but de l'inévitable Vardy (15e). Derrière eux, les joueurs de Leicester voient arriver Tottenham qui monte en puissance. Les Spurs se sont imposés 1/0 sur la pelouse de West Bromwich Albion. En toute fin de rencontre, 88e, Harry kane a donné l'avantage aux siens pour se retrouver second de Premier League. Les locaux sont quant à eux toujours en quête de leur première victoire cette saison.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.