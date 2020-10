Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Leeds se balade sur la pelouse d'Aston Villa grâce à Bamford Reuters • 23/10/2020 à 23:13









par Florian Burgaud (iDalgo) Un triplé en 19 minutes. C'est grâce à cette performance incroyable signée Patrick Bamford, son attaquant anglais de 27 ans, que le Leeds United de Marcelo Bielsa s'est imposé 3-0 ce vendredi soir sur la pelouse d'Aston Villa. Avec cette large victoire acquise à Birmingham, le club promu coaché par l'ancien boss de l'Olympique de Marseille grimpe à la troisième place de la Premier League avec 10 points au compteur après six journées. Les Villains, eux, restent deuxièmes avec 12 points. Ce samedi, Manchester City et Liverpool seront sur le pont tout comme Manchester United et Chelsea qui s'affronteront dans le Théâtre des Rêves.

