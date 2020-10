Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Leeds rate la marche Reuters • 19/10/2020 à 23:00









Premier League : Leeds rate la marche par Pierre Sarniguet (iDalgo) En clôture de la cinquième journée de Premier League, le Leeds United de Marcelo Bielsa avait l'opportunité de monter sur le podium en cas de succès sur sa pelouse contre Wolverhampton. Il n'en a finalement rien été puisque ce sont les visiteurs qui sont repartis avec les trois points grâce à une réalisation de Jiménez à la 70e minute de jeu. Avec ce résultat, les Wolves remontent à la 6e place du classement tandis que le promu Leeds pointe au 10e rang.

