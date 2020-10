Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Leeds et City dos à dos Reuters • 03/10/2020 à 20:34









Premier League : Leeds et City dos à dos par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sous le déluge, le Leeds de Marcelo Bielsa et le Manchester City de Pep Guardiola se sont quittés sur un match nul 1/1. Les Citizens avaient ouvert le score à la 17e minute de jeu avec Sterling mais Rodrigo a égalisé pour les siens à la 59e minute de jeu. Ce résultat ne fait pas les affaires du vice champion d'Angleterre qui n'a remporté qu'un de ses trois premiers matchs en championnat. Pour Leeds, tout va bien avec une 5e place au classement après quatre matchs. Dans l'autre match du jour, Everton s'est imposé à domicile 4/2 contre Brighton avec notamment un doublé du colombien James Rodriguez.

