Premier League : le pourcentage qui fâche

Alors que les clubs de Premier League demandent à leurs joueurs une réduction de salaire de 30% pour parer à la crise du Covid-19, la PFA, le syndicat des footballeurs du Royaume, s'est prononcé ce week-end contre la mise en place d'une telle mesure, qui profiterait davantage aux clubs qu'au NHS, le système de santé public britannique. De quoi alimenter le débat, au sein d'une Angleterre du football qu'on a rarement vue aussi divisée.

Désunion publique

Foot et Covid-19 : le prix du vide

C'est une affaire qui semblait curieusement traîner. Quand la Juve et le Barça annonçaient des coupes de salaires substantielles, la très bien dotée Premier League restait muette, en pleine crise du Covid-19. De fait, le Royaume comptait encore ses sous, pesant le pour et le contre, clubs et joueurs sachant pourtant qu'il allait bien un jour falloir se mettre à table, pour entamer d'inévitables négociations. Une rencontre qui a donc eu lieu ce week-end et dont le très bien informéa relayé les tenants et les aboutissants.La base du dialogue sonne comme une évidence : la Premier League, du fait de la situation actuelle, va perdre beaucoup d'argent et demande à ses joueurs une réduction de 30% de leurs salaires. Voilà qui semble a priori tout à fait raisonnable. Sauf que les joueurs - représentés par leur syndicat, la Professional Footballers' Association (PFA) - trouveraient la mesure d'exception un tantinet schématique, voire démagogique. Pour la simple et bonne raison que, si réduire de 30% leurs salaires bénéficierait aux clubs du championnat, cela ne profiterait pas pour autant à la société dans son ensemble et plus spécifiquement au service de santé publique britannique, le National Health Service (NHS), notoirement sous-budgété et sous-staffé depuis plusieurs années., relayait la PFA dans un communiqué.