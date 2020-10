Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Everton et Liverpool dos à dos dans le derby de la Mersey Reuters • 17/10/2020 à 16:01









Premier League : Everton et Liverpool dos à dos dans le derby de la Mersey par Florian Burgaud (iDalgo) La cinquième journée de Premier League s'ouvrait ce samedi en début d'après-midi par le 237e Merseyside Derby opposant Everton et Liverpool à Goodison Park. Après 90 minutes intenses, les deux formations se sont séparées sur le score de 2-2, le 23e match de suite sans défaite des Reds dans le derby. Leaders du Championnat d'Angleterre, les Toffees ont résisté et ont su revenir au score à deux reprises par Keane, de la tête, puis par l'inévitable Calvert-Lewin en fin de match. Les Reds, qui ont perdu Van Dijk sur blessure au genou, se sont un peu rassurés deux semaines après avoir encaissé une râclée monumentale 7-2 sur la pelouse d'Aston Villa. Ce samedi, Chelsea, Arsenal, Manchester City et Manchester United sont également sur le pont.

