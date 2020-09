Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Everton au top, première victoire pour Southampton Reuters • 26/09/2020 à 23:22









par Florian Burgaud (iDalgo) En s'imposant 2-1 à Londres sur la pelouse de Crystal Palace, les Liverpuldiens d'Everton continuent leur sans faute dans cette saison 2020/2021 de Premier League. Avec des buts de Dominic Calvert-Lewin et de Richarlison, les joueurs de Carlo Ancelotti trônent ce samedi soir au sommet du Championnat d'Angleterre devant Leicester, Arsenal et leurs rivaux de Liverpool, trois équipes invaincues qui n'ont pas encore joué leur match de la troisième journée. D'ailleurs, Liverpool reçoit Arsenal à Anfield lundi soir. Par ailleurs, Southampton, en gagnant 1-0 à Burnley sur un but de l'infernal Danny Ings (5e), s'impose pour la première fois de la saison.

