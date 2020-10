Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Chelsea perd deux points Reuters • 17/10/2020 à 19:04









Premier League : Chelsea perd deux points par Florian Burgaud (iDalgo) Après le 2-2 du derby de la Mersey, la cinquième journée de Premier League a accouché d'un nouveau partage de points lors de Chelsea/Southampton. Jusque-là muet en Angleterre, l'Allemand Timo Werner a ouvert son compteur de buts en inscrivant un doublé dans la première demi-heure de jeu (15e, 28e). Mais, ensuite, tout est devenu beaucoup plus flou pour les Londoniens et les Saints sont revenus à hauteur à la 57e minute par Che Adams. C'est le moment qu'a choisi Werner pour offrir une passe décisive à son compatriote Kai Havertz (59e). Seulement, les Blues ont subi toute la fin de rencontre et ce qui devait arriver arriva. Sur une frappe de Theo Walcott déviée de la tête par Jannik Vestergaard, Southampton égalisait à 92e minute. Avec ce match nul, Chelsea est sixième avec huit points, les Saints onzièmes avec sept unités au compteur.

