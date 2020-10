Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Chealsea coule Burnley Reuters • 31/10/2020 à 18:23









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les Blues de Chelsea n'ont pas fait de détail sur la pelouse du promu Burnley. Le club dirigé par Franck Lampard s'est imposé 3/0 grâce à des buts de Ziyech (26e), Zouma (63e) et Werner (70e). Ce bon résultat confirme la belle semaine du club Londonien qui s'est imposé 4/0 cette semaine en Ligue des Champions sur la pelouse de Krasnodar. Au classement de la Premier League, ils remontent à la 4e place après 7 journées. Burnley est lui bon dernier avec un seul petit point pris en 6 matchs.

