Premier League : casse-tête chinois en formation

Selon des informations de l'agence Bloomberg, la CCTV (réseau de télévision publique de la République populaire de Chine) va reléguer la diffusion de la dernière journée de Premier League de sa chaîne de sport principal à un canal annexe. Une décision qui viendrait sanctionner l'exclusion de l'entreprise Huawei dans le développement de la 5G au Royaume-Uni. De quoi se demander si le raidissement des relations entre Londres et Pékin ne risque pas de torpiller en plein vol l'ascension du championnat anglais, au sein de l'Empire du Milieu.

Le championnat chinois reprendra ce samedi

Huawei dans le viseur

Un premier avertissement avait déjà sonné, ce mercredi. Le duel Liverpool-Chelsea, pour le compte de la 37journée de Premier League, s'annonçait comme le divertissement phare de la CCTV-5 ce jour-là (jeudi matin, en Chine). Pourtant, nulle trace du match tant attendu sur la chaîne sportive du réseau de télévision publique chinois. Pour voir lessécher les Londoniens 5-3, il fallait se rediriger vers le CCTV-5 +. Une chaîne haute définition, vouée a diffuser l'offre sportive secondaire du diffuseur.À en croire l'agence de presse Bloomberg, rebelote ce dimanche pour l'ultime journée du championnat anglais : celle-ci ne sera pas diffusée sur la chaîne sportive principale de la CCTV, mais seulement sur son canal annexe à l'audience usuellement beaucoup plus restreinte. Bizarre ? Oui et non. Si changer soudainement sa programmation n'est pas dans les habitudes du mastodonte de l'audiovisuel chinois, c'est la grande tambouille économique sino-britannique qui vient ici bouleverser le quotidien réglé comme une horloge suisse de la diffusion de la Premier League.De fait, s'il y a de l'eau dans le gaz entre la Premier League et son diffuseur chinois, c'est probablement parce que Londres et Pékin s'opposent frontalement sur un certain nombre de dossiers sensibles depuis plusieurs semaines. À commencer par l'épineuse gestion du cas Huawei. Le géant chinois des télécommunications avait reçu en janvier dernier l'autorisation de se mettre d'accord avec les opérateurs téléphoniques opérant au Royaume-Uni, pour construire jusqu'à 35 % de l'infrastructure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com