Premier League : Bale comme à la première heure, Southampton enquille par Pierre Sarniguet (iDalgo) Comme à ses plus belles heures, Gareth Bale a donné la victoire aux Spurs de Tottenham. Face à Brighton, le club londonien s'est imposé 2/1 avec le but décisif inscrit par le Gallois à la 73e minute de jeu grâce à une belle tête à la réception d'un centre venu de la gauche. Ce but permet aux Spurs de prendre la deuxième place de Premier League à deux points de Liverpool. Dans les autres matchs du jour, Southampton, premier club professionnel de Bale, a imposé sa loi dans un match spectaculaire contre Aston Villa. Sur le score de 4/3, les Saints se sont fait peur en prenant deux buts dans les ultimes minutes de jeu alors qu'ils menaient tranquillement 4/1. Avec 13 points, le club pointe à la 4e place du classement alors qu'Aston Villa concède une deuxième défaite de rang tout comme Everton qui après un très bon début de saison vient de perdre à nouveau, cette fois-ci contre Newcastle. A l'extérieur, le club de Liverpool a concédé deux buts (doublé de Callum Wilson) et n'en a marqué qu'un seul (Calvert-Lewin). Everton reste tout de même troisième de Premier League.

