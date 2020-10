Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Arsenal s'impose avec un but de Pépé Reuters • 04/10/2020 à 17:42









Premier League : Arsenal s'impose avec un but de Pépé par Florian Burgaud (iDalgo) Les Gunners, battus lundi soir sur la pelouse de Liverpool, ont repris leur marche en avant ce dimanche après-midi pour le compte de la quatrième journée de Premier League. Dans son antre de l'Emirates Stadium, Arsenal s'impose 2-1 face à Sheffield United, qui a inscrit le premier but de sa saison par David McGoldrick (83e) alors que Bukayo Saka (61e) et Nicolas Pépé (64e), en trois minutes, avaient scellé l'issue de la partie. Cette victoire permet aux Londoniens de passer à la quatrième place à trois points d'Everton, toujours parfait après quatre matches. Par ailleurs, Pedro Neto (56e) a offert la victoire à Wolverhampton contre Fulham, bon dernier sans aucun point. En cette fin de journée, Manchester United reçoit Tottenham et Liverpool se déplace à Birmingham pour affronter Aston Villa.

