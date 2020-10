Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Arsenal cède en fin de match devant Leicester et l'infernal Jamie Vardy Reuters • 25/10/2020 à 22:23









Premier League : Arsenal cède en fin de match devant Leicester et l'infernal Jamie Vardy par Florian Burgaud (iDalgo) Même en sortie de banc, Jamie Vardy est infernal. Placé sur le banc des Foxes au coup d'envoi de cette rencontre Arsenal/Leicester, l'international anglais meilleur buteur en titre du Championnat d'Angleterre a frappé à la 80e minute de jeu, sur un service en retrait parfait de Cengiz Ünder, pour offrir une victoire 1-0 à son équipe sur la pelouse londonienne de l'Emirates Stadium. Avant cela, les Gunners, dominateurs mais peu inspiré, n'avaient jamais réussi à trouver la faille et à tromper Kasper Schmeichel. Pour la petite histoire, c'est la première fois depuis 1973 que Leicester s'impose sur la pelouse d'Arsenal. Avec cette victoire, l'équipe de Brendan Rodgers grimpe à la quatrième place avec douze points, soit un de moins que le leader Everton. Arsenal reste dixième avec neuf unités au compteur. Ce lundi, Brighton/West Bromwich Albion et Burnley/Tottenham concluront cette sixième journée de Premier League.

