Les derniers rassemblements de Gilets jaunes peinaient à réunir plus de 500 personnes, mais les renseignements parisiens anticipent un regain de mobilisation des militants pour le premier anniversaire du mouvement. Les fonctionnaires de la DRPP prévoient une participation comprise entre 4 000 et 8 000 personnes dans les rues de Paris. La surveillance des réseaux sociaux indique que la participation virtuelle est repartie à la hausse de manière significative.« L'effervescence est particulièrement sensible depuis une semaine », pointe un document officiel établi à la date du 13 novembre. 24 800 personnes évoquaient leur volonté de « fêter le 1er anniversaire » et 41 300 se disaient intéressées. Néanmoins, les policiers constatent que, depuis quelques mois, il existe une nette discordance entre l'activité dynamique sur Internet ? la mobilisation virtuelle ? et la présence effective des mécontents sur le terrain.La stratégie des Gilets jaunes : disperser et désorganiser les forces de l'ordre.Si plusieurs manifestations ont été dûment déclarées en préfecture, notamment celle menée par Priscillia Ludosky et Farid Lellouche, qui devrait réunir le plus de Gilets jaunes, « la stratégie des Gilets jaunes, selon la DRPP, sera de disperser et désorganiser les forces de l'ordre en multipliant les points de rassemblement dans des secteurs autorisés pour réussir à constituer au fil des déambulations un important cortège ».Les...