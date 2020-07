Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier accroc de la saison à domicile pour Liverpool Reuters • 11/07/2020 à 18:40









Premier accroc de la saison à domicile pour Liverpool par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour la première fois depuis le lancement de la saison de Premier League, Liverpool ne s'est pas imposé à Anfield. Pour le compte de la 35e journée de championnat, les Reds ont concédé le match nul contre Burnley (1-1). Ce sont pourtant eux qui ont ouvert le score à la 33e minute grâce à une tête lobée d'Andrew Robertson. Très dominateurs, les hommes de Jürgen Klopp ont été rejoints contre le cours du jeu à la 69e minute. D'une frappe croisée, Jay Rodriguez a inscrit son 8e but de la saison. Avec 71% de la possession et 23 tirs dont 9 cadrés, Liverpool peut avoir des regrets. Les Reds avaient remporté leurs 17 premiers matchs à domicile en championnat cette saison.

