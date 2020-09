Predicta Football : repérer les talents grâce à la psychologie

Créé il y a un peu moins de deux ans, Predicta Football permet de repérer les plus gros talents sur le plan comportemental. Destiné particulièrement aux centres de formation souhaitant savoir si un jeune est en capacité de percer dans le monde professionnel, l'outil analyse et décortique tout. Autonomie, anxiété, engagement ou encore réaction face aux problèmes : rien n'est laissé au hasard. Entretien avec son créateur, Morgan David.

Je suis docteur en sciences comportementales. J'ai été chercheur pendant des années, jusqu'en 2014. J'ai ensuite créé ma propre entreprise, qui s'appelle Analytica et qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les sciences comportementales. De fil en aiguille, j'en suis venu à créer Predicta Football, dont le projet est né il y a environ deux ans.Je me suis tout simplement intéressé à la psychologie du sport. En tant que scientifique, j'ai accès à tout un tas de données sur la psychologie ou la préparation mentale. Je savais donc qu'il existait des études qui montraient que certaines évaluations de paramètres psychologiques chez les jeunes footballeurs pouvaient prédire leur succès et leurs futures performances au niveau pro. Ce sont des études qui sont sorties il n'y a pas si longtemps, il y a quatre ou cinq ans environ. J'avais vu ça passer et j'avais gardé ces études de côté, en me disant qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Le moment de les ressortir est finalement arrivé, puisque j'ai été contacté par une psychologue clinicienne qui m'en a justement parlé mais qui, n'étant pas scientifique, n'avait pas la capacité de les comprendre et de les exploiter. J'ai ainsi été chercher les données les plus valides et représentatives, et les ai rassemblées pour en faire un outil.Je fais passer beaucoup de tests, qui en eux-mêmes existent depuis dix, quinze ou vingt ans en psychologie. Je peux même vous dire qu'ils ont été publiés par des chercheurs allemands qui bossent avec la Fédération allemande de football. J'ai repris ces tests, mais en revanche, j'ai créé moi-même des petits algorithmes pour arriver à évaluer les joueurs entre eux.