Predea Manounou : "Le tacle adverse, c'est une haie quoi !"

À 22 ans, Predea Manounou peut se targuer d'avoir ouvert son compteur en 2020 face au Stade Malherbe Caen. Une délivrance pour l'attaquant du FC Guichen (N3), ancien champion de France junior de saut de haies, qui n'avait pas encore marqué depuis son arrivée au club en novembre dernier. Un but insuffisant pour permettre à Guichen de continuer son parcours en Coupe de France (1-2), mais qui donne des ailes à Manounou pour la suite.

Franchement, je suis déçu. On est passés à côté de quelque chose. L'équipe de Caen, comme on dit, ils n'étaient pas "ouf". Ils marquent deux buts sur coup de pied arrêté, un cas de figure qui nous fait déjà mal en championnat. Il y a des regrets car ils n'ont pas eu énormément d'occasions.Je fais un appel en profondeur sur un ballon en profondeur de notre numéro six. Je vois rapidement qu'il n'y a pas de coéquipiers dans la surface donc je la tente. Avant ma frappe, mon contrôle est un peu long donc j'ai dû utiliser ma vitesse pour bien replacer mon corps. Par bonheur, c'est rentré. C'était une vrai délivrance de marquer, car je ne suis pas efficace en championnat. Pendant les vacances, je me suis énormément entraîné devant le but. J'ai fait plus de cent frappes par jour pour enfin réussir à passer ce cap !Oui totalement. J'utilise beaucoup ma vitesse, je suis un grand fan de Thierry Henry ! Je viens de Val-de-Reuil, du coup je regarde souvent les matches du Havre et de Caen. Lorsque j'ai vu le dernier match des Caennais face à Clermont, j'ai vu