Précommande de vaccins russes: Cluzel (LREM) tacle Muselier (LR) qui répond

"On est dans le domaine de la santé, pas de la communication": la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, candidate LREM aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, a taclé vendredi le président de région sortant, Renaud Muselier (LR), sur sa "précommande" de vaccins russes.

"Ma méthode, ce n'est pas de promettre du rêve qui amène de la déception. C'est comme cela que l'on génère de la défiance entre citoyens et élus", a réagi vendredi dans le Figaro la tête de liste LREM en PACA face à l'initiative du président de la région.

Renaud Muselier, candidat potentiel mais non-déclaré à sa succession, avait annoncé mercredi s'être positionné auprès de l'ambassadeur de Russie pour une "précommande" de 500.000 vaccins anti-Covid Spoutnik V, "sous réserve de l'autorisation" européenne.

Il avait précisé qu'il mettrait ces doses "à disposition de l'ARS" (agence régionale de santé) pour les vaccinodromes de la région et qu'il avait "prévenu" le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian de son contact avec l'ambassadeur de Russie.

Vendredi matin, en marge d'une conférence de presse à Marseille, M. Muselier a défendu cette commande en affirmant que "les vaccins n'ont pas de couleur": "La France, seul pays du conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir son propre vaccin, devrait faire preuve d'humilité", a lâché le président des Régions de France, en rappelant "à ceux qui font des procès d'intention que la Commission européenne avait commandé des vaccins Pfizer et Moderna l'été dernier, avant d'avoir le feu vert des autorités sanitaires européennes".

"Il y a des étapes sanitaires et nous devons les respecter", a insisté la secrétaire d'Etat vendredi dans le Figaro: "Tous les vaccins sont bienvenus pour accélérer la campagne. Mais veillons d'abord à leur efficacité et à l'équité territoriale dans leur distribution. On est dans le domaine de la santé, pas de la communication".

jeudi, c'est le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui avait critiqué cette décision de M. Muselier, la qualifiant de "pas responsable".

Renaud Muselier et Sophie Cluzel seront potentiellement adversaires le 20 juin au premier tour des élections régionales en PACA, le président de région sortant ayant pour l'instant rejeté l'alliance proposée par le patron des députés LREM Christophe Castaner.

Résultat, LREM a investi Sophie Cluzel pour porter ses couleurs, mettant terme, au moins provisoirement, à la stratégie adoptée par la Macronie dans cette région-clé où le candidat potentiel du RN, Thierry Mariani, est donné par des sondages en tête du premier tour en cas de listes séparées entre LR et LREM.

Pour l'instant, Renaud Muselier l'emporterait au second tour dans tous les cas de figure.

