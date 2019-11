Précarité : près de 20 % des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté

Les syndicats étudiants demandent la réévaluation des bourses, après l'immolation, vendredi, d'un étudiant qui dénonçait sa précarité financière, devant le Crous de Lyon.

L'onde de choc se poursuit après l'immolation d'un étudiant de 22 ans, vendredi 8 novembre, devant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) à Lyon, pour dénoncer ses difficultés financières. Une journée de mobilisation s'est déroulée mardi dans plusieurs universités, et les principaux syndicats étudiants, reçus jeudi 14 novembre par le gouvernement, ont demandé une hausse des bourses. Tous dénoncent une augmentation de la précarité étudiante.

A la fin du mois d'août, l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) publiait son rapport annuel sur le coût de la vie étudiante. Résultat : une augmentation de 2,89 % par rapport à 2018, alors que ce coût avait aussi augmenté de 1,31 % par rapport à 2017. Le coût de la vie étudiante est en augmentation constante depuis près de dix ans, les hausses les plus importantes ayant été constatées entre 2009 et 2012, plongeant un peu plus, à chaque rentrée, les étudiants dans la précarité.

Pourtant, les syndicats étudiants ne considèrent pas ces solutions satisfaisantes. La majorité des étudiants ne peuvent prétendre à ces aides financières, alors que le coût de la vie augmente pour tous, qu'ils soient boursiers ou non. En témoigne le rapport de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), rendu public le 18 août : sur l'ensemble du territoire, les loyers augmentent en moyenne de 3,4 %. Globalement, le coût de la rentrée 2019 est en hausse de 1,96 % par rapport à la rentrée 2018, elle s'établit à 2 285,26 euros par étudiant.

