Précarité étudiante : pourquoi le numéro d'urgence n'est pas totalement gratuit

Mis en place depuis vendredi, le numéro destiné à aider les étudiants précaires - 0 806 000 278 - a déjà été pointé du doigt sur les réseaux sociaux. En cause : le fait qu'il ne soit pas totalement gratuit.Promis par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, après la tentative d'immolation par le feu d'un étudiant devant le Crous de Lyon le 8 novembre 2019, ce numéro est destiné à « informer les étudiants sur les aides d'urgence et les démarches à effectuer pour en faire la demande ». Une réponse déjà jugée bien insuffisante à l'époque par les syndicats étudiants, qui appelaient surtout à revaloriser les bourses. LIRE AUSSI > « J'arrivais en cours en larmes » : précarité étudiante, une vie sur le filDès l'annonce de l'ouverture de la plateforme, plusieurs internautes ont condamné sur Twitter le fait que ce numéro soit « payant », voire « surtaxé ». Pour les étudiants en grande précarité. Donc on met un numéro payant. On. Se. Fout. De. Nous.-- Anatole Verhaeghe (@VerhaeghAnatole) January 11, 2020 Pourtant, dans un communiqué publié vendredi, le ministère de l'Enseignement supérieur souligne que ce service est « ouvert aux étudiants de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, au prix d'un appel local, non surtaxé ».Pas de numéro vertLe numéro commençant par 0 806 est en réalité un numéro gris, c'est-à-dire à tarification dite « normale » ou « balisée », précise, sur son site, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep).Ce numéro est facturé comme l'appel d'un numéro fixe géographique. Il est donc inclus dans les forfaits illimités, souligne encore l'Autorité. Mais s'il se distingue d'un numéro surtaxé, il ne constitue pas non plus un numéro vert, totalement gratuit. Dès lors, l'étudiant qui ne possède pas de forfait illimité devra payer cette communication.Pour rappel, le ...