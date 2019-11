Précarité étudiante : Frédérique Vidal promet un numéro d'appel d'urgence d'ici la fin de l'année

Comme attendu, le gouvernement ne distribue pas d'argent. Pour faire face à la précarité étudiante, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, annonce ce mardi la création d'un numéro d'appel qui favoriserait l'accès aux aides d'urgence. Mais elle a exclu de revaloriser les bourses comme le demandent les syndicats.Afin d'aider les jeunes à mieux connaître les aides auxquelles ils peuvent avoir accès, elle a annoncé la mise en place d'un numéro d'appel «au plus tard avant la fin de l'année». Les jeunes devraient ainsi pouvoir «prendre un rendez-vous, avoir accès à une assistante sociale» plus facilement, a-t-elle précisé su RTL.125 000 étudiants en situation de précaritéLes aides d'urgence, des aides spécifiques personnalisées pour les étudiants en difficulté, ne sont pas toutes «consommées», a indiqué Frédérique Vidal. «Il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros», a-t-elle précisé. Selon l'observatoire de la vie étudiante, environ 5% des étudiants, soit 125 000, sont en situation de précarité. Or «à peine 50 000 demandent à bénéficier des aides d'urgence». VIDEO - #Etudiantsencolere: "Nous venons d'augmenter les bourses étudiantes. Il y a 5,7 milliards d'euros consacrés aux aides étudiantes. Un numéro d'appel sera mis en place à la fin de l'année pour mieux les renseigner", @VidalFrederique dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/W0JuovcfSu-- RTL France (@RTLFrance) November 19, 2019 La ministre a en revanche exclu une nouvelle revalorisation des bourses étudiantes après celle récente, d'environ 1%. «Nous venons de les augmenter, de remettre 46 millions d'euros supplémentaires ; 5,7 milliards d'euros en tout sont consacrés aux aides étudiantes», a-t-elle mis en avant.Les syndicats demandent une réévaluation des boursesLe gouvernement travaille aussi à inclure les jeunes dans un futur revenu universel d'activité, en remettant sur la table ...