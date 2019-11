Précarité étudiante : des mesures sur la table... mais pas d'argent

Un meilleur accès aux aides financières d'urgence pour les jeunes les plus précaires, des consultations de médecins et de psychologues pour les plus fragiles, des filets de sécurité pour ceux qui redoublent et risquent de perdre leurs bourses... Voilà les mesures que pourrait annoncer la ministre de l'Enseignement supérieur, en réponse à la mobilisation des étudiants contre la précarité étudiante.Frédérique Vidal doit s'exprimer ce mardi sur le sujet, au micro de RTL, dans un contexte tendu, à deux jours de la visite d'Emmanuel Macron, programmée jeudi à l'université de Picardie, pour le lancement d'Amiens « capitale européenne de la jeunesse 2020 ». Depuis la tentative de suicide d'Anas K., cet étudiant de 22 ans qui a tenté de s'immoler devant le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Lyon le 8 novembre, plusieurs mouvements ont démarré à Paris, à Rennes, Lille ou Lyon.Les locaux administratifs du Crous de Normandie, à Caen, ont été visés par un incendie volontaire dans la nuit de dimanche à lundi. À côté de l'entrée a été tagué « la précarité tue ! ». Le site principal de Bordeaux-Montaigne, l'une des deux grandes universités de Bordeaux, a été bloqué ce lundi, et devrait rester fermé mardi. À Lyon 2, où le campus de Bron a aussi été plusieurs fois bloqué par des étudiants la semaine dernière, une assemblée générale est prévue ce mardi pour décider de nouvelles actions. Sur le campus parisien de Tolbiac, l'AG aura lieu mercredi.Consultations auprès de psychologuesLundi, les syndicats étudiants ont été reçus par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, à peine débarquée d'un voyage sur la recherche française en Antarctique qui l'a tenue éloignée de la fronde toute la semaine dernière. De ce tour de table devrait ressortir une batterie de propositions pour améliorer les conditions de vie des jeunes les plus ...