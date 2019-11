Précarité étudiante : des manifestants forcent la grille du ministère de l'Enseignement supérieur

Lille, Rennes, Toulouse... Après la tentative d'immolation par le feu du jeune Anas devant le Crous de la préfecture du Rhône la semaine dernière, plusieurs manifestations étaient organisées pour dénoncer la précarité étudiante. A Paris, quelques centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée devant le Crous situé avenue Georges Bernanos, dans le Ve arrondissement. Parmi eux se trouvait Ian Brossat, le porte-parole du Parti communiste et maire-adjoint en charge du logement. Rassemblement devant le CROUS de Paris après l'immolation d'un jeune étudiant lyonnais. Sachons entendre son cri de désespoir. #LaPrecariteTue pic.twitter.com/BXk3lDyvQ2-- Ian Brossat (@IanBrossat) November 12, 2019 Ce rassemblement s'est ensuite transformé en manifestation non déclarée. Les participants ont défilé le long du boulevard Saint-Michel avant d'emprunter la rue Soufflot et passer devant le Panthéon. PARIS - Manifestation spontanée en cours dans les rues. Pas de cortège déclarée. Une voiture de police coursée par des manifestants. pic.twitter.com/5YnrYDLbdh-- Clément Lanot (@ClementLanot) November 12, 2019 Ils se sont ensuite dirigés vers le ministère de l'Enseignement supérieur, situé rue Descartes. Après avoir forcé la grille du ministère, quelques manifestants se sont engouffrés dans la cour. Appelant à la démission de la ministre Frédérique Vidal, ils ont quitté les lieux quelques instants plus tard alors que les forces de l'ordre étaient sur place. La grille a été remplacée dans la soirée par une palissade en tôle, et un tag « La précarité tue » a été inscrit sur un mur du ministère. Occupation pendant plusieurs minutes de la cour du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à Paris, par plusieurs dizaines de personnes criant « Vidal ! Démission !".#laprécaritéTue #Paris #CROUS pic.twitter.com/XLP0qoZvL7-- Charles Baudry (@CharlesBaudry) November 12, 2019 Dans un ...