Précarité étudiante : des manifestants empêchent la tenue d'une conférence de François Hollande à Lille

« La précarité tue, la solidarité fait vivre ». Dans plusieurs grandes villes, les étudiants ont mené différentes actions pour dénoncer leur précarité, quelques jours après la tentative d'immolation d'un jeune étudiant de Lyon. Dans le Nord, à Lille, un groupe a pénétré dans l'université Lille 2, où devait se tenir une conférence de François Hollande à 14 h 30.Selon l'AFP, quelque 300 à 400 personnes se sont rassemblées à la mi-journée devant le Crous de Lille, certains affichant des pancartes « La précarité tue, la solidarité fait vivre ». Ils ont également bloqué l'entrée de la fac. Lille 2 bloqué. #LaPrecariteTueCe matin, des étudiant.e.s ont bloqué la faculté de droit de Lille en solidarite avec le camarade de Lyon, contre la précarité, et contre la venue de François Hollande qui doit tenir une conférence à 14h30. pic.twitter.com/b7f0vnwebl-- Lille Insurgée (@LilleInsurgee) November 12, 2019 Les étudiants ont ensuite défilé dans les rues avant de pénétrer dans la faculté de droit où ils ont empêché de se tenir une conférence de François Hollande sur la crise de la démocratie. L'ex-président de la République n'était pas dans la salle que les manifestants occupaient toujours vers 15 heures en scandant notamment : « Lyon, Lyon, ni oubli, ni pardon ». À #Lille 2, la conférence de François Hollande perturbée par des étudiants de la fac. pic.twitter.com/QsSnZHEKoV-- Nicolas Farmine (@NFarmine) November 12, 2019 François Hollande obligé de quitter les lieuxLes exemplaires du livre de l'ancien président, Répondre à la crise, ont également été déchirés. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, de vifs échanges ont eu lieu entre manifestants et étudiants venus assister à la conférence. « La démocratie ce n'est pas ça : on n'empêche personne de parler, on n'arrache pas les livres et on les brûle encore moins. Ça suffit, c'en est trop ! », écrit ...