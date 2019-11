Précarité étudiante : blocage à Lyon 2, l'université fermée

L'université Lyon 2, où étudiait le jeune homme qui a tenté de s'immoler par le feu la semaine dernière, a été de nouveau fermée pour la journée mercredi après des blocages menés par des étudiants protestant contre la précarité.« En raison d'un blocage en cours sur le campus Porte des Alpes, les conditions ne permettent pas d'accueillir étudiants et personnels. Par conséquent, le campus PDA sera fermé pour la journée de ce mercredi », explique l'Université Lyon 2 dans un tweet. En raison d'un blocage en cours sur le campus Porte des Alpes, les conditions ne permettent pas d'accueillir https://t.co/4tE3LiB7i4 et personnels. Par conséquent le campus PDA sera fermé pour la journée de ce mercredi.-- Université Lyon 2 (@univ_lyon2) November 13, 2019 Ce mouvement de blocage des accès du campus a été mené tôt dans la matinée à l'appel de plusieurs syndicats au lendemain d'une journée de mobilisation en hommage à l'étudiant lyonnais qui a tenté de s'immoler le 8 novembre en laissant un message interpellant les pouvoirs publics sur la précarité.« Refus » de dialoguerBrûlé à 90 %, Anas Kournif était toujours mardi entre la vie et la mort à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, selon des sources syndicales qui n'avaient pas reçu de nouvelles informations mercredi.« Ce qui justifie cette opération de blocage, c'est le refus de l'équipe de la présidence de l'université, du rectorat et du gouvernement d'entamer un dialogue avec les étudiants », a expliqué Bastien Pereira Besteiro, enseignant à Lyon 2 et militant de Sud-Education.« A chaque demande de dialogue, la réponse c'est le silence. La ministre (de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal) se contente de communiquer sur de petits troubles et pas sur les problèmes des étudiants, c'est simplement indécent », a-t-il ajouté.PerturbationsMardi soir, la ministre a condamné « fermement » « les violences et les ...