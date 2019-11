Précarité des étudiants : tout comprendre à l'enjeu des bourses universitaires

À la fin du XIXe siècle, seuls les élèves aux « dons scolaires exceptionnels » pouvaient prétendre à une aide de l'Etat. Un demi-siècle plus tard, rien que dans l'enseignement supérieur, ils sont 715 000 jeunes à y avoir droit. Soit un peu plus d'un tiers des étudiants. Mais cette bourse versée sous conditions d'assiduité et de présence aux examens fait aujourd'hui l'objet de nombreuses revendications. Dans le cadre de la mobilisation contre la précarité étudiante, les syndicats demandent une revalorisation de 20 % de son montant. Soit 100 euros de plus par mois pour les plus démunis. Ils militent aussi, plus largement, pour un nouveau mode de calcul indexé sur les besoins propres des intéressés et non sur les revenus familiaux. Voici quelques éléments de compréhension au sujet de cette prestation sociale emblématique, qui pourrait bientôt changer de visage. Deux fois plus de boursiers qu'en 1995Commençons par un bilan chiffré. On compte aujourd'hui près de 717 000 boursiers dans l'enseignement supérieur, contre 363 000 en 1995. Le soutien financier de l'Etat a suivi la même trajectoire, selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de deux milliards d'euros sont ainsi alloués en 2019 à ce qui reste de très loin la principale aide directe aux étudiants. Le montant moyen des bourses sur critères sociaux a lui aussi augmenté depuis 2000, passant de 2320 euros annuels à 2908 euros annuels. Soit une hausse de presque soixante euros par mois.Pour rappel, il existe sept échelons. Avec des montants oscillant entre 102 et 561 euros durant les dix mois de cours, sauf dérogation pour les vacances d'été. Un tiers de ses bénéficiaires touche au moins 450 euros.[Cliquez ICI pour savoir si vous êtes éligible.] Une précarité plus que persistanteSeulement, cela ne suffit pas forcément chez un certain nombre de jeunes face à la hausse du coût de la vie (loyer, transport, ...