Précarité des étudiants : Gabriel Attal reçoit les syndicats ce jeudi

Éteindre le feu qui couve dans les facs. Voilà l'objectif de la majorité, alors que se profile la journée de mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Au lendemain des dégradations commises contre le ministère de l'Enseignement supérieur, plusieurs membres du gouvernement sont montés au créneau pour « condamner fermement ces violences »... tout en disant comprendre la vague d'émotion qui traverse les universités.Les amphis sont en ébullition depuis la tentative de suicide, vendredi à Lyon (Rhône), d'Anas Kournif. Toujours entre la vie et la mort, cet étudiant de 22 ans s'est aspergé d'essence, avant de mettre le feu à ses vêtements. Le jeune homme, qui a perdu sa bourse parce qu'il triplait sa deuxième année de licence de sciences politiques, a expliqué son geste dans un message lu mardi, lors d'un rassemblement en son hommage.«20 % des 18-24 ans sous le seuil de pauvret黫 Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable, si je vise le bâtiment du Crous (NDLR : le service public de la vie étudiante), ce n'est pas par hasard, je vise un lieu politique », a-t-il écrit sur son compte Facebook, éclairant d'une lumière crue la précarité qui touche les campus.« Vingt pour cent des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté et plus d'un tiers des étudiants ont une activité rémunérée pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études. Il y a urgence à agir. Ce n'est pas la première fois que nous le disons », tonne Orlane François, présidente de la Fage, la première organisation étudiante. LIRE AUSSI > «J'arrivais en cours en larmes» : précarité étudiante, une vie sur le filÀ l'appel de l'union syndicale Solidaire, dont Anas Kournif était un militant très actif, d'autres rassemblements ont eu lieu mardi dans toute la France. À Lille (Nord), les manifestants ont empêché l'ancien président de la République François Hollande de tenir une conférence sur ...