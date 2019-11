Préavis, service minimum... les 10 mots à connaître pour comprendre la grève

La grève du 5 décembre dans les services publics est sur toutes les lèvres, mais le droit de grève étant plus complexe qu'il n'y paraît, il y a de quoi s'emmêler les pinceaux dans le vocabulaire. Petit passage en revue des notions clés.Droit de retrait. Un salarié peut exercer son droit de retrait, c'est-à-dire ne pas se rendre à son poste ou le quitter, s'il estime que sa situation au travail présente un danger pour sa santé ou pour sa vie. Les employés des sociétés de transport peuvent faire valoir leur droit de retrait après l'agression d'un collègue.Grève perlée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la grève perlée n'est pas à proprement parler une grève, car elle n'implique pas un arrêt complet du travail. Elle consiste plutôt à produire un travail ralenti ou imparfait. L'expression « grève perlée » a toutefois été largement utilisée en 2018 dans une autre acception, quand les syndicats de la SNCF ont décidé de programmer 36 jours de grève à raison de deux jours tous les cinq jours pendant trois mois.Débrayage. C'est un arrêt de travail de courte durée qui n'a pas de définition légale. D'une durée généralement inférieure à une demi-journée, il s'agit d'une sorte d'avertissement annonçant un mouvement plus long.Préavis de grève. Dans la fonction publique ou les entités chargées de la gestion d'un service public, ce document destiné à prévenir d'une grève à venir doit être déposé cinq jours avant le début du mouvement.Grève carrée/reconductible/illimitée. On appelle aussi la grève carrée grève simple ou grève franche. Sa durée est délimitée dans le temps. La grève reconductible doit, elle, faire l'objet d'un vote des salariés afin de déterminer si la grève est reconduite ou non. Il n'y a pas de nécessité de déposer un nouveau préavis de grève. Enfin, comme son nom l'indique, la grève illimitée une grève qui n'a pas ...