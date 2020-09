Préavis de grève à la SNCF : Jean-Baptiste Djebbari dénonce une "grève par habitude"

La CGT-Cheminots, premier syndicat du groupe ferroviaire, a déposé un préavis de grève pour le 17 septembre.

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, en juin 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"J'ai du mal à comprendre cette grève. C'est un peu, j'ai l'impression, une grève par habitude et c'est dommage ", a déploré lundi 7 septembre sur franceinfo le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à propos du préavis de grève déposé par la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, pour le 17 septembre. Le syndicat a été rejoint par la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse.

"Je crois que dans un moment compliqué pour la France, singulièrement compliqué pour les transports publics et notamment ferroviaires, dans un moment où le gouvernement fait confiance au groupe SNCF et évidemment à ses cheminots (...), j'aurai espéré qu'il y ait une forme de paix sociale, souhaitable pour tous ", a poursuivi le ministre.

" Quand on est dans une crise profonde, ce qui est le cas, tout le monde doit s'y mettre et ça veut dire parfois questionner des matrices idéologiques ou des préconceptions politiques qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être quand on voit la politique qui est menée par ce gouvernement, qui est une vraie politique de relance et qui fait la part belle à ces entreprises publiques comme la SNCF pour relancer les choses dans un sens écologique et vertueux sur un plan social", a ajouté le ministre, expliquant que le gouvernement investissait "plus que jamais dans le ferroviaire" et rappelant que le plan de relance prévoyait "quasiment cinq milliards d'euros pour le mode ferroviaire".