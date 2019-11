Les Européens résidant dans le pays doivent affronter le monstre bureaucratique que représente l'administration britannique. Deux chercheurs français, installés à Oxford, racontent.

Ouf, c'est bon. Thomas et sa compagne ont reçu un message du ministère de l'intérieur, leur « pre-settled » a été validé. Depuis six mois, un sujet de conversation revient fréquemment parmi les Européens résidant dans le pays : comment obtenir le droit de rester après le 31 décembre 2020, date couperet à partir de laquelle ils seront considérés comme des étrangers comme les autres ?

Les Européens installés depuis moins de cinq ans peuvent demander un permis de « pré-installation », valable cinq ans et permettant ensuite de demander un permis de résidence

Les Européens installés depuis moins de cinq dans le pays peuvent demander un permis de « pré-installation » (pre-settled), valable cinq ans et ouvrant la possibilité de demander à l'issue de cette période un permis de résidence (settled). Pour ceux vivant depuis plus de cinq ans en Grande-Bretagne, il est possible de demander directement ce permis de résidence permanent. La demande se fait par une application sur smartphone, de préférence un Androïd récent (les propriétaires d'iPhone ont dû attendre presque un an pour avoir une application dédiée). Il vous faut un passeport biométrique et un téléphone qui puisse lire sa puce (la plupart des appareils récents le permettent), ainsi qu'une preuve de résidence. Si vous avez tout ça et que vous franchissez tous les bugs techniques inexpliqués (Agnès, qui de toute façon rentre en France à l'été 2020, a renoncé à faire sa demande, elle n'a jamais reçu le code de validation qui doit clore la session), il vous faut attendre entre trois et quinze jours la réponse du « home office ».

