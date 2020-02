Pratiques cruelles sur des animaux dans des laboratoires publics américains

Un total de 31 incidents de maltraitance animale ont été recensés sur une période de 22 mois allant de janvier 2018 à octobre 2019, selon des documents obtenus par PETA grâce à la loi américaine sur la transparence.

Les violations se sont produites dans plusieurs centres de recherche dans des domaines aussi variés que le diabète, la santé des enfants ou la santé mentale. La plupart sur le campus principal à Bethesda, en banlieue de Washington, mais également sur un site à Hamilton, dans le Montana.

Les NIH ont reconnu les incidents et déclaré que tous avaient fait l'objet d'une enquête du Bureau pour le bien-être des animaux de laboratoires (Olaw). Les procédures ont également été changées, selon les NIH.

Mais des associations de défense des animaux, dont celles qui, contrairement à Peta, ne sont pas idéologiquement opposées à l'emploi d'animaux dans la recherche médicale, ont dénoncé des violations scandaleuses.

"Les lois et les réglementations sont là pour minimiser la souffrance des animaux, la douleur, le stress", dit Eric Kleiman, de l'Animal Welfare Institute, qui estime les documents "choquants".

"La formation, les soins vétérinaires, à manger et à boire: c'est la base absolue. S'ils n'arrivent même pas à faire cela bien, ils ne devraient pas pouvoir s'approcher d'animaux, c'est aussi simple que cela", dit-il.

Les documents internes ont été obtenus par l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ( AFP / Eric BARADAT )