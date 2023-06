Pratiques commerciales trompeuses: la DGCCRF épingle les influenceurs Illan Castronovo et Simon Castaldi

En pleine offensive du gouvernement contre les pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux, l'exécutif a contraint les influenceurs Illan Castronovo et Simon Castaldi à afficher sur les réseaux sociaux un message rédigé par la Répression des fraudes (DGCCRF), a constaté jeudi l'AFP.

"Les agents de la DGCCRF ont initié une injonction administrative à l'encontre de Illan CASTRONOVO", est-il indiqué depuis mercredi soir sur le compte Instagram de l'influenceur, suivi par 2,2 millions d'abonnés.

"Sur son compte Instagram et sur ses chaînes Telegram, celui-ci affirme d'un service de conseil en paris sportifs qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard", poursuit le message de la DGCCRF.

Illan Castronovo est également accusé de donner "l'impression qu'un service de reversement en argent d'une partie du solde du Compte Personnel de Formation en contrepartie d'une simple inscription à une formation est licite, alors qu'il ne l'est pas." Enfin, M. Castronovo "n'indique pas l'intention commerciale de ses publications à visée publicitaire."

"Ce sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation", insiste le message de la DGCCRF.

Simon Castaldi, qui compte 342.000 abonnés, est pour sa part accusé de n'indiquer sur Instagram "ni l'intention commerciale de ses publications, pourtant en relation directe avec la promotion de biens ou services, ni les marques pour lesquelles il réalise ces communications".

"Je reconnais et j'assume mes erreurs", a réagi Illan Castronovo dans une story publiée sur Instagram.

Mais "je ne fais pas partie des +influvoleurs+, je n'ai pas pris d'amende et (...) ça fait un peu plus de deux ans que je ne fais quasiment plus de placement de produit", continue-t-il.

Contactée par l'AFP pour savoir si d'autres influenceurs étaient éventuellement concernés par ces injonctions administratives, la DGCCRF n'avait pas répondu jeudi après-midi.

Les messages rédigés par la DGCCRF sont publiés alors que le Parlement a définitivement adopté jeudi une proposition de loi destinée à mieux encadrer le secteur des influenceurs, dont le nombre est estimé à 150.000 en France.

Le texte interdit notamment la promotion de certains pratiques comme la chirurgie esthétique et restreint la promotion des jeux d'argent et de hasard.