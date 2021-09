Présidentielle 2022 : Sandrine Rousseau veut augmenter le prix de l'essence

La candidate à la primaire écologiste prône une augmentation du prix de l’essence, "6 à 10 centimes par an, et ce, pendant tout le mandat".

Ca ne va pas plaire aux automobilistes. Alors que les prix à la pompe ont progressé de 13% pour le gazole et 15% pour le super sans plomb 95 E10 depuis le début de l'année, la candidate à la présidentielle Sandrine Rousseau veut encore plus l'augmenter.

La finaliste de la primaire écologiste a affirmé vendredi matin 24 septembre sur BFMTV lors du dernier débat avec son adversaire Yannick Jadot qu'elle voulait augmenter le prix du litre de carburant de "6 à 10 centimes sur une année", et "ce, pendant tout le mandat".

"Oui il faut que l’essence augmente car c’est ce qui pollue, ce qui nous met en danger. Et ce n’est pas un petit danger, c’est un danger sur l’humanité complète", a insisté l'écologiste.

"Je sais que ce n’est pas facile à entendre et je voudrais dire aux Français et Françaises qui m’écoutent, et qui s’inquiètent de cette mesure : c’est précisément la raison pour laquelle nous mettons en place un revenu d’existence et qu’il nous faut aussi une politique de 'démobilité' et de changement de voiture. Et pour tout cela, je m’engage à les accompagner", a-t-elle assuré.

Interdire les SUV

Sandrine Rousseau propose notamment que les pouvoirs publics achètent "une flotte de véhicules moins polluants" à mettre à disposition aux personnes en difficultés ou qui ne peuvent se passer de leur voiture.

Elle a également jugé que les SUV étaient "inutiles" et souhaite interdire leur vente en France. " Ils sont extrêmement lourds, consomment énormément, et il n'y a pas d'utilité à être transporté dans des SUV" , a-t-elle martelé.