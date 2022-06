Pouvoir d'achat: les députés LR seront "exigeants" sur le financement

Les Républicains seront "exigeants" sur la question du financement, a averti lundi le président des députés LR Olivier Marleix, qui refuse, avec son homologue au Sénat Bruno Retailleau, d'être "la roue de secours d'un macronisme en perte de vitesse".

"Sur la question du pouvoir d'achat et d'un tel problème pour nos compatriotes, évidemment on va tout faire pour converger avec le gouvernement" et "avancer sur ces mesures", a souligné sur Europe 1 M. Marleix alors que Les Républicains, s'ils refusent de participer au gouvernement, assurent qu'ils voteront possiblement des textes "au cas par cas".

Mais "il faudra évidemment que le gouvernement accepte d'envisager la question du financement de ces mesures", a-t-il ajouté, assurant qu'"on sera exigeants à l'égard du gouvernement pour que ce soit financé".

Selon un document consulté par l'AFP, confirmant une information du journal Les Echos, le gouvernement va proposer dans son futur projet de loi sur le pouvoir d'achat la hausse, rétroactive au 1er juillet, de 4% d'une kyrielle de prestations sociales pour lutter contre l'inflation. Une mesure qui coûterait "un peu moins de 7 milliards (d'euros) fin 2022, et 8 milliards d'ici à avril 2023", selon Les Echos.

"La situation de la dette française aujourd'hui est très grave (...) Le gouvernement ne peut pas dire: +Allez hop, 30 milliards de dette supplémentaire+! Ce serait irresponsable", a estimé M. Marleix, promettant que les députés LR "feront des propositions sur le sujet du financement".

"Ni docile ni stérile: la droite parlementaire sera une opposition d'intérêt général, utile au pays", affirme-t-il aussi dans une tribune commune avec le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, publiée lundi dans le quotidien Le Figaro.

"La balle est dans le camp du président, non dans le nôtre", ajoutent-ils.

Pour autant, "nous ne serons donc pas la roue de secours d'un macronisme en perte de vitesse", affirment les deux responsables qui s'interrogent: "Jusqu'où Emmanuel Macron est-il prêt à aller pour faire oublier Jupiter?"

Car, ajoutent-ils, "en renonçant à incarner l'opposition, la droite désignerait le lepénisme et le mélenchonisme comme seules voies d'alternance possibles au macronisme".