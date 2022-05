Pouvoir d'achat: le projet de loi finalement présenté en Conseil des ministres après les législatives (Grégoire)

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui pourrait être séparé en un texte financier et un autre "d'accompagnement", sera finalement présenté en Conseil des ministres après les législatives de juin et non avant, a rectifié mardi la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire.

"Soyons clairs et précis: la Première ministre (Elisabeth Borne) et le président (Emmanuel Macron) vont s'exprimer sur les contours, sur ce qu'il y aura dans ce texte avant très certainement le second tour des législatives" le 19 juin, a affirmé la porte-parole sur France 2.

"Mais ce texte sera présenté en Conseil des ministres juste après, quelques jours après les élections législatives, et il ira ensuite au Parlement", a-t-elle précisé.

La veille, Mme Grégoire avait affirmé à l'issue du Conseil des ministres que le projet serait présenté avant les législatives des 12 et 19 juin.

La porte-parole a précisé mardi qu'il y aurait un texte, "peut-être même deux", l'un "financier qui va apporter des mesures financières et un texte d'accompagnement qui portera d'autres types de mesures".

"C'est un projet de loi très lourd avec le chèque alimentaire, avec le bouclier tarifaire, continuer à bloquer les prix, avec aussi le triplement de la prime Macron avec les dispositifs de participation, d'intéressement, le dividende salarié, c'est un très gros texte", a-t-elle ajouté.