Pouvoir d'achat: le gouvernement ne veut pas que les oppositions dénaturent "l'esprit du texte"

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a fixé vendredi des limites aux amendements de l'opposition au projet de loi sur le pouvoir d'achat, soulignant qu'ils ne devront pas "percuter l'esprit du texte" en en faisant "trop" ou "pas assez" pour les Français.

"Bien sûr, il y a de la place" pour ces amendements, et "je suis convaincu qu('ils) seront adoptés", a-t-il fait valoir sur Europe 1, à dix jours du début de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale le 18 juillet.

Mais "ce qu'il ne faut pas, c'est percuter l'esprit du texte", a souligné M. Véran: "Ni trop, ni pas assez".

Il ne faut en faire "ni trop", par exemple comme le groupe LR qui propose de baisser le prix du litre d'essence à 1,50 euro, ce qui coûterait "50 milliards par an", a dénoncé M. Véran, "ni pas assez" par exemple en réduisant "la protection pour les Français".

"On va avoir une approche très ouverte, très constructive, on regardera toutes les propositions d'amendements, à condition qu'elles ne dénaturent pas la cohérence de l'ensemble et qu'elles ne dégradent pas les équilibres financiers globaux: on ne dépasse pas les 5% (de déficit) du PIB" en 2022, "pas de hausses d'impôts et pas de hausse de la dette", a fixé Matignon jeudi.

Alors que le montant total de ces aides est chiffré à 20 milliards d'euros, après plus de 25 milliards mis sur la table depuis l'automne 2021, Olivier Véran a confirmé l'objectif de voir "la dette commencer à baisser" à partir de 2026 et l'objectif d'un déficit public à 3% du PIB en 2027, contre 6,5% en 2021.

"La philosophie du texte est simple: là où les prix augmentent dans le quotidien des Français, nous sommes là pour accompagner notamment ceux qui font face aux plus de difficultés pour boucler les fins de mois", a ajouté Olivier Véran.

Il a assuré que le gouvernement, qui "souhaite avoir une majorité (à l'Assemblée nationale) en dehors du Front national", "n'aura pas besoin" des voix des députés du parti d'extrême droite pour voir le projet de loi adopté, même s'il ne peut "pas les empêcher de voter les textes".

M. Véran a aussi dit "voir très mal des députés socialistes, communistes, écologistes, voter contre l'augmentation des pensions de retraites" par exemple.

"On va discuter, trouver un équilibre, des compromis, mais à la fin des fins, chaque parlementaire sera responsable de son vote devant les Français", a-t-il fait valoir.