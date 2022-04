Pouvoir d'achat : le duel entre les programmes d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement nationale a expliqué vouloir baisser la TVA sur l'énergie à 5,5% au lieu de 20%. Emmanuel Macron défend son "bouclier énergie".

Jusqu'au bout, le thème est au cœur de la campagne présidentielle. Lors du débat de l'entre-deux-tours, mercredi 21 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont opposés sur les méthodes pour protéger le pouvoir d'achat . Face à la hausse du prix de l'énergie, le chef de l’État a défendu le "bouclier" actuel et son projet de "chèque alimentaire", tandis que la candidate du Rassemblement national a prôné une baisse de TVA.

Marine Le Pen a expliqué vouloir baisser la TVA sur l'énergie à 5,5% au lieu de 20% ainsi qu'une TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité, "tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance", ce qui selon elle est le cas. Une donnée contestée par Emmanuel Macron, qui lui a reproché de comparer à tort la croissance trimestrielle et l'inflation annuelle, alors qu'en termes trimestriels, la croissance est, a-t-il dit, supérieure à l'inflation . "Donc votre mesure ne pourrait pas s'appliquer aujourd'hui", a-t-il dit.

La baisse de la TVA, "une mesure injuste"

"Il y a un point de différence", a-t-elle répondu. "Oui mais dans l'autre sens", a rétorqué Emmanuel Macron. Le président sortant a aussi souligné que Marine Le Pen avait voté à l'Assemblée contre le bouclier énergie . "Pourquoi?" a-t-il lancé à son adversaire qui concédait le besoin de mesures conjoncturelles si nécessaire. "Je me réjouis que vous soyez pour garder (le bouclier) alors que vous ne l'avez pas voté comme députée, c'est une correction de jugement", a-t-il attaqué.

"La baisse de TVA sera pas une mesure efficace car elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs" et "elle est injuste car e lle n'est pas ciblée et touchera nous quatre qui n'en avons pas besoin " au lieu des ménages qui sont "à l'euro près" pour lesquels "le chèque est le plus adaptés".