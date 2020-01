Poutine, «président à vie» ? Cinq minutes pour comprendre les réformes en Russie

Les grandes manœuvres sont lancées. Le traditionnel discours annuel de Vladimir Poutine à l'assemblée fédérale a été marqué par une annonce d'ampleur, ce mercredi : celle d'une grande réforme constitutionnelle à venir. Surtout, elle est intervenue juste avant la démission du Premier ministre en poste, l'historique Dmitri Medvedev.Que veulent dire ces changements, visiblement préparés de longue date mais lâchés comme des bombes ? Pour Michel Eltchaninoff, auteur de « Dans la tête de Vladimir Poutine » (Actes Sud), un changement politique était certes « nécessaire ». Mais il semblerait, ici, servir avant tout « les intérêts » du chef d'Etat. Et préparer sa continuité au pouvoir, qu'il truste depuis 20 ans.Que contiennent les annonces de Vladimir Poutine ?Le président russe a proposé de soumettre à l'avis des citoyens une série de réformes de la Constitution. Celles-ci devraient notamment renforcer les pouvoirs du Parlement, tout en préservant le caractère présidentiel du système.Après la démission de son gouvernement, Vladimir Poutine a proposé la nomination au poste de Premier ministre du chef du fisc, Mikhaïl Michoustine, un haut fonctionnaire méconnu du grand public. « On peut y voir une relance politique, estime Michel Eltchaninoff. Medvedev, taxé d'inefficacité et de corruption, était discrédité auprès des élites et de l'opinion. »Par ailleurs, les Russes « ont pour beaucoup le sentiment qu'ils payent la grandeur retrouvée de leur pays au prix d'un affaissement social, en termes de pauvreté, d'éducation, d'infrastructures », poursuit le spécialiste de la Russie. Qui émet un bémol : « Ce qui est frappant, c'est que cette relance semble surtout servir les intérêts du président russe. »Pourquoi Vladimir Poutine semble-t-il préparer son avenir ?« Avec cette réforme constitutionnelle, on a visiblement affaire à un rééquilibrage des pouvoirs, décrypte Michel ...