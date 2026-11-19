Le président russe Poutine participe à une conférence de presse à Shenzhen
MOSCOU, 19 novembre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie avait proposé que des émissaires européens se rendent à Moscou afin de clarifier leur position sur les négociations de paix en Ukraine avant qu'une décision ne soit prise sur le format des prochains pourparlers.
S'exprimant en Chine après un sommet avec les présidents chinois et américain, Vladimir Poutine a dit que les États-Unis exhortaient la Russie "avec beaucoup d'insistance" à accepter une participation européenne à des discussions qui, jusqu'à présent, se sont tenues principalement entre Moscou, Washington et Kyiv, sans avancées notables.
"Nous comprenons qu'il est inutile de discuter des questions de sécurité, y compris de la sécurité en Europe, sans les Européens", a déclaré Vladimir Poutine.
"Nous ne sommes pas opposés (à une participation européenne), mais nous devons comprendre ce que l'Europe apportera à ces discussions. Par les canaux diplomatiques, nous avons proposé que des représentants européens viennent à Moscou afin que nous puissions déterminer leur position. Après cela, nous déciderons sous quel format poursuivre le dialogue avec l'Ukraine."
Des responsables russes, ukrainiens et américains ont tenu des discussions à Abou Dhabi la semaine dernière pour la première fois depuis neuf mois. Moscou et Kyiv sont convenus d'un important échange de prisonniers, mais il n'y a guère eu d'autres avancées concrètes.
(Rédaction de Reuters, version française Nicolas Delame)
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