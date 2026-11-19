Le président russe Poutine participe à une conférence de presse à Shenzhen

MOSCOU, 19 novembre (Reuters) - Le président ‌russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie ​avait proposé que des émissaires européens se rendent à Moscou afin de clarifier leur position sur les négociations ​de paix en Ukraine avant qu'une décision ne soit prise sur le ​format des prochains pourparlers.

S'exprimant en ⁠Chine après un sommet avec les présidents chinois ‌et américain, Vladimir Poutine a dit que les États-Unis exhortaient la Russie "avec beaucoup d'insistance" à ​accepter une participation ‌européenne à des discussions qui, jusqu'à présent, ⁠se sont tenues principalement entre Moscou, Washington et Kyiv, sans avancées notables.

"Nous comprenons qu'il est inutile de discuter ⁠des questions ‌de sécurité, y compris de la sécurité en ⁠Europe, sans les Européens", a déclaré Vladimir Poutine.

"Nous ‌ne sommes pas opposés (à une participation européenne), ⁠mais nous devons comprendre ce que l'Europe apportera ⁠à ces ‌discussions. Par les canaux diplomatiques, nous avons proposé que des ​représentants européens viennent à ‌Moscou afin que nous puissions déterminer leur position. Après cela, nous déciderons ​sous quel format poursuivre le dialogue avec l'Ukraine."

Des responsables russes, ukrainiens et américains ont tenu ⁠des discussions à Abou Dhabi la semaine dernière pour la première fois depuis neuf mois. Moscou et Kyiv sont convenus d'un important échange de prisonniers, mais il n'y a guère eu d'autres avancées concrètes.

(Rédaction de Reuters, version ​française Nicolas Delame)