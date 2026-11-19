Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump, ont discuté de la guerre en Ukraine lors d'une réunion bilatérale, a rapporté jeudi l'agence de presse russe Tass.

La rencontre, qui s'est tenue en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen dans le sud de la Chine, est intervenue avant une réunion trilatérale prévue entre les deux chefs d'Etat et le président chinois Xi Jinping.

Selon le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, la réunion bilatérale s'est bien passée et Vladimir Poutine en est sorti "d'excellente humeur", a rapporté Tass.

(Anton Kolodyazhnyy, rédigé par Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud)