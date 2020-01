«Poutine dehors !» : un millier d'opposants défilent à Moscou contre la réforme de la Constitution

Vladimir Poutine président à vie ? La question agite la Russie depuis l'annonce mercredi de grandes manœuvres constitutionnelles. Le chef de l'Etat, qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs (2012-2024), est soupçonné de chercher à conserver le pouvoir via une autre instance. Environ un millier de protestataires ont profité ce dimanche de la commémoration de l'assassinat d'un avocat et d'un journaliste, il y a onze ans jour pour jour, pour répliquer au Kremlin. « Révolution ! », « Non à la dictature ! » ou encore « Poutine, dehors ! », ont scandé des militants antifascistes. Des députés locaux indépendants et des représentants de l'opposition ont rejoint la marche, certains brandissant des exemplaires de la Constitution russe pour exprimer leur désaccord avec la révision constitutionnelle annoncée cette semaine par le président. La députée locale Ioulia Galïamina a qualifié ce projet de révision de « coup d'Etat » destiné à maintenir Vladimir Poutine au pouvoir. La marche a réuni plus de 1 400 personnes, selon l'ONG indépendante White Counter. Plusieurs personnes ont été interpellées. Une faible mobilisationL'ampleur de la manifestation de dimanche doit toutefois être relativisée. L'opposition peine pour le moment à se rassembler. Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, s'est par exemple désolidarisé de cette initiative, « défendant la Constitution russe alors que lui la qualifie d'« abominable ».A titre de comparaison, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de Moscou cet été contre le système Poutine. Né après le rejet, pour des prétextes douteux, de candidats indépendants aux élections locales de septembre, le mouvement de contestation s'était heurté à la sévérité des autorités.À noter que ce week-end, plusieurs personnes ont été arrêtées pendant des manifestations en solitaire - la seule forme de ...