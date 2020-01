« Poutine adore prendre l'opinion à contre-pied »

L'annonce a surpris par son caractère précipité. À quatre ans de la fin de son mandat, Vladimir Poutine, 67 ans, engage une réforme de la Constitution destinée à le maintenir au sommet. Certes, il lui sera interdit de se lancer dans une nouvelle course à la présidentielle, mais il pourrait prendre les commandes d'un Conseil d'État aux prérogatives renforcées. La rumeur prétend même qu'il pourrait quitter le Kremlin avant l'échéance.La Constitution amendée sera approuvée par référendum. Une formalité. D'autant que le nouveau texte devrait également prévoir le versement de minima sociaux. Une exigence de Poutine soucieux de prévenir tout mécontentement de la rue. Avec un taux de confiance à nouveau au plus haut, proche de 70 %, Poutine poursuit son règne sans partage entamé il y a 20 ans. Les explications d'Andreï Kolesnikov, politologue au centre Carnegie à Moscou.Le Point : Quel est l'objectif de cette réforme constitutionnelle ?Andreï Kolesnikov : C'est un moyen pour Poutine de se donner du temps et de se préparer à tous les scénarios. Contrairement à ce que j'entends parfois, je pense qu'il ira au bout de son mandat. Une chose est acquise : il ne participera pas à la prochaine présidentielle. Cette réforme de la Constitution a pour but de lui trouver un point de chute. Le Conseil d'État en est un. Voilà pourquoi il souhaite en faire un organe protégé par la Constitution. Ça ressemble fortement au scénario du Kazakhstan....