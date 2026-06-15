Poussez-vous : l'Allemagne est cette fois lancée

Depuis plusieurs années, l’Allemagne avait perdu cette capacité de réussir son entrée en lice. Pour son premier match de la Coupe du monde 2026, elle a rappelé au monde entier à quoi ressemblait la vieille machine allemande : 26 tirs, sept buts, un football vertical et un petit adversaire balayé sans vergogne.

Y a-t-il eu une once de doute dans les têtes allemandes ? Au moment où Curaçao, 82 e nation mondiale, a par l’intermédiaire de Livano Comenencia « égalisé sur son premier tir, un ballon un peu dévié », comme l’explique Julian Nagelsmann, les Allemands ont peut-être entendu une petite musique. Celle qui les avait obligés à faire leur valise dès la fin des phases de poules en 2018 et 2022. L’édition 2026 et son format à 48 nations réduisait déjà mathématiquement cette possibilité, mais c’est la définition d’un spectre : il n’attend que le premier signe de faiblesse pour ressurgir.

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Par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com