Poussé en prolongation, le Bayern Munich bat Séville grâce à Martínez

Poussé en prolongation par un Séville accrocheur mais fatigué, le Bayern Munich a fini par battre Séville grâce à un but décisif de l'entrant Javi Martínez. Lequel a offert aux Bavarois la deuxième Supercoupe d'Europe de leur histoire, quelques semaines après leurs nombreux trophées glanés.

Bayern Munich 2-1 Séville

L'UEFA dévoile ses nommés pour le titre de joueur et entraîneur de l'année

Un pressing osé et payant, mais crevant

Certains le pensaient déjà parti, d'autres l'avaient même complètement oublié. Certains le croyaient déjà retourné à l'Athletic Bilbao, d'autres imaginaient peut-être qu'il avait pris sa retraite. Mais Javi Martínez est toujours un (bon) joueur de football, et il est toujours sous contrat avec le Bayern Munich. Le Monsieur l'a prouvé ce jeudi soir, au bout d'un match qui n'en finissait pas et au cœur d'une prolongation qui ne savait pas à quel clan se livrer.Martínez, oui. C'est lui qui, après être entré aux alentours de la 100minute, a délivré les Allemands au sein d'une finale de Supercoupe d'Europe disputé et a éteint les espoirs d'un Séville valeureux mais trop fatigué pour s'imposer. Au sortir d'une frappe de Davies repoussé par Bounou, l'Espagnol (que les rumeurs envoient dans le Pays Basque) a placé sa tête et a donné le trophée aux Bavarois. Bravo, champion.Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, Séville - qui n'a pas disputé de match officiel depuis plus d'un mois - commence tambour battant. Son pressing, difficilement maitrisé par le Bayern, est même rapidement récompensé d'un penalty sanctionnant une charge Lire la suite de l'article sur SoFoot.com