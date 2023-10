Poursuivi par son ex-maîtresse, Juan Carlos échappe à un procès et évoque un retour à la vie publique

L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos a évoqué vendredi un retour à la vie publique après avoir échappé à un procès face à son ex-maîtresse, qui le poursuivait à Londres pour harcèlement.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, qui a été la maîtresse de Juan Carlos entre 2004 et 2009, réclamait 126 millions de livres sterling (146 millions d'euros) pour les dommages psychologiques qu'elle estime avoir subis.

Elle avait engagé en octobre 2020 des poursuites pour harcèlement à Londres, où elle résidait.

Mais dans son jugement écrit, la juge Rowena Collins Rice a conclu que "la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles ne dispose pas de la compétence juridictionnelle pour juger" cette procédure.

La magistrate a notamment souligné que la plaignante n'a "pas suffisamment établi" que les faits à l'origine de sa demande se soient produits en Angleterre.

Egalement connue sous le nom de Corinna Larsen, cette femme d'affaires danoise d'une cinquantaine d'années affirme qu'après leur rupture, à partir de 2012, elle a été espionnée et harcelée pendant huit ans sur ordre de l'ancien monarque. Elle aurait subi des menaces, ainsi que ses enfants, selon la plainte.

Juan Carlos aurait exigé qu'elle lui rende des cadeaux, tels que des oeuvres d'art, des bijoux ainsi que de l'argent pour un montant de 65 millions d'euros.

Leur relation est devenue publique en 2012 lorsque le monarque s'est cassé une hanche pendant des vacances au Botswana. L'affaire, révélée sur fond de chômage record en Espagne, avait provoqué la colère dans son pays.

Le roi d'Espagne Juan-Carlos 1er salue la foule à sa sortie de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle le 25 juillet 1999 après la messe de la Saint-Jacques. Juan Carlos king of Spain waves to the crowd as he walks out the Cathedral of Santiago de Compostela after the Santiago pilgrimage mass 25 July 1999. (ELECTRONIC IMAGE) ( AFP / Eric Cabanis )