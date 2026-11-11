Poursuite des pourparlers Ukraine-Russie après des "changements" salués par Zelensky

Cette photo diffusée par le service de presse du Service de renseignement extérieur ukrainien le 10 novembre 2026 montre les négociateurs russes, lh'istorien nationaliste Vladimir Medinski (g), le directeur du GRU, le service de renseignement militaire russe, Igor Kostioukov (c), et le premier chef adjoint de la Direction de l'information de l’état-major général de l'armée russe, Alexander Zorine (d), lors des pourparlers avec la délégation ukrainienne sur le conflit ukrainien, sous médiation américaine, à Abou Dhabi ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit "satisfait" du changement d'approche de Washington dans les pourparlers avec Moscou qui doivent se poursuivre mercredi à Abou Dhabi, insistant toutefois sur la nécessité de garanties de sécurité pour son pays.

Kiev et Moscou ont entamé mardi à Abou Dhabi des pourparlers sous médiation américaine avec l'espoir de progresser vers un règlement du conflit et, selon Washington, de travailler à un "nouveau" cadre de sécurité incluant l'Europe.

Il s'agit de la première rencontre depuis février entre les belligérants, les négociations ayant atteint un point mort pendant que Washington se concentrait sur la guerre en Iran.

La journée de mercredi doit permettre d'aborder "des mesures de désescalade", les questions liées à l'énergie et à la mer Noire, selon M. Zelensky.

Sur le terrain, les attaques se poursuivent de part et d'autre, faisant notamment craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d'Ukrainiens.

Mardi, des frappes russes ont fait en Ukraine au moins trois morts à Dnipro (centre-est) et un autre dans la région d'Odessa (sud), selon les autorités locales.

L'Ukrainien Roustem Oumerov à Bruxelles le 10 avril 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Coté russe, le gouverneur de Leningrad, Alexandre Drozdenkoa, a fait état mercredi matin d'une attaque nourrie de drones ukrainiens sur cette région qui abrite notamment l'important port pétrolier russe d'Oust-Louga, sur le golfe de Finlande. "Plus de 141 drones ont été détruits", a-t-il écrit sur Telegram.

Européens écartés

M. Zelensky s'est montré plutôt positif à l'issue de la première journée de pourparlers.

"Je vois des changements. Je suis très satisfait de ce que j'entends. Nous verrons ce qu'il est possible de faire", a-t-il indiqué tard mardi depuis Copenhague où il était en déplacement.

Selon lui, les discussions -- auxquelles participent les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner -- ont abordé la question clé des territoires lors de ce premier round.

L'émissaire américain Jared Kushner à la réunion de pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Abou Dhabi, le 10 novembre 2026 ( POOL / Altaf Qadri )

Alors que Moscou exige le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk (est), M. Zelensky a affirmé que Kiev aurait besoin "de garanties de sécurité très spécifiques" à ce sujet.

Selon M. Zelensky, la possibilité d'un "grand" échange de prisonniers entre Kiev et Moscou a également été évoquée mardi.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a qualifié les pourparlers de mardi de "très productifs". Il a aussi affirmé que l'objectif des États-Unis était que ce format soit élargi, "à un moment donné", aux Européens.

Sur ce point, Volodymyr Zelensky a dit que les Européens devaient désigner en novembre un représentant dans les négociations.

Jusqu'à présent, la Russie a cherché à écarter l'Europe des discussions.

Architecture de sécurité

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Jared Kushner a appelé à un "nouveau" cadre de sécurité pour l'Ukraine et la Russie mais aussi pour l'Europe, afin d'assurer "des décennies, voire des siècles, de paix".

Position similaire côté russe : le règlement de la guerre en Ukraine "n'est qu'un élément" du débat dont "l'objectif ultime est la création d'une architecture de sécurité" pour "l'ensemble du continent" européen, a indiqué une source au sein de la délégation russe.

Le président américain Donald Trump, accusé de vouloir privilégier la coopération économique avec le Kremlin, a prédit la semaine dernière un "très grand accord" avec la Russie sur l'Ukraine qui pourrait "englober toute l'Europe".

Kiev et les Européens ont réagi à ces propos vagues en se disant opposés à tout accord dans leur dos.

Si Européens et Américains se sont dits favorables mardi dans une déclaration commune à une "architecture et des dispositifs de sécurité européens solides pour l'après-guerre", ils ont insisté sur le respect de "la souveraineté" et de l'"intégrité territoriale" de l'Ukraine.

Soutien financier

Avant les pourparlers, un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat s'était dit "prudemment optimiste", estimant que Kiev comme Moscou "ont montré un peu de souplesse en privé" sur leurs positions.

La délégation de Kiev est dirigée par le négociateur Roustem Oumerov, et celle de Moscou par l'historien nationaliste Vladimir Medinski.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est).

Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée, dont la défense a nécessité d'immenses sacrifices humains depuis la guerre contre des séparatistes prorusses débutée en 2014, puis l'invasion de 2022.

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau, notamment au moins dix ans de soutien financier afin de maintenir une armée de 800.000 hommes et reconstruire ses infrastructures.